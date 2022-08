CdS – Reguilon, la Lazio si aspetta il sì del Tottenham (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 10:18:21 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: ROMA – Lotito oggi chiuderà la partita elettorale, viaggia verso la candidatura da senatore in Molise con Forza Italia. Appena chiusa, stringerà per provare a regalare a Sarri un terzino mancino. Dopo Emerson, vicino al West Ham anche se non ancora annunciato, l’occasione si chiama Reguilon. L’esterno spagnolo del Tottenham è in uscita, non rientra da tempo nei progetti di Conte. Lo aveva voluto Mourinho al Tottenham, era il 2020. Si spese in prima persona per convincerlo a lasciare il Real Madrid dopo il rientro dal prestito al Siviglia. La Lazio, oggi, può prenderlo in prestito con diritto di riscatto, la cifra richiesta è 20 milioni. Si tenta lo sconto, ma la condizione necessaria per chiudere è la copertura ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 10:18:21 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: ROMA – Lotito oggi chiuderà la partita elettorale, viaggia verso la candidatura da senatore in Molise con Forza Italia. Appena chiusa, stringerà per provare a regalare a Sarri un terzino mancino. Dopo Emerson, vicino al West Ham anche se non ancora annunciato, l’occasione si chiama. L’esterno spagnolo delè in uscita, non rientra da tempo nei progetti di Conte. Lo aveva voluto Mourinho al, era il 2020. Si spese in prima persona per convincerlo a lasciare il Real Madrid dopo il rientro dal prestito al Siviglia. La, oggi, può prenderlo in prestito con diritto di riscatto, la cifra richiesta è 20 milioni. Si tenta lo sconto, ma la condizione necessaria per chiudere è la copertura ...

lazio_magazine : CDS - Lazio, Lotito vuole consegnare a Sarri un terzino sinistro: trattativa per Reguilon - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Lazio, Lotito vuole consegnare a Sarri un terzino sinistro: trattativa per Reguilon - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Lazio, Lotito vuole consegnare a Sarri un terzino sinistro: trattativa per Reguilon - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Lazio, Lotito vuole consegnare a Sarri un terzino sinistro: trattativa per Reguilon - napolimagazine : CDS - Lazio, Lotito vuole consegnare a Sarri un terzino sinistro: trattativa per Reguilon -

CdS - Su Sergio Reguilon si inserisce la Lazio Calcio Atalanta CdS – Su Sergio Reguilon si inserisce la Lazio Sul giocatore era stata data anche l’Atalanta come interessate nei giorni scorsi. Data per interessata al calciatore nei giorni scorsi, se eventualmente si sceglierà di imbastire una trattiva per Serg ... CDS - Lazio, Lotito vuole consegnare a Sarri un terzino sinistro: trattativa per Reguilon La Lazio tenta il colpo Sergio Reguilon per consegnare a Sarri un terzino sinistro di ruolo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che aggiunge che lo spagnolo, ex obiettivo anche del Napoli, potreb ... Sul giocatore era stata data anche l’Atalanta come interessate nei giorni scorsi. Data per interessata al calciatore nei giorni scorsi, se eventualmente si sceglierà di imbastire una trattiva per Serg ...La Lazio tenta il colpo Sergio Reguilon per consegnare a Sarri un terzino sinistro di ruolo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che aggiunge che lo spagnolo, ex obiettivo anche del Napoli, potreb ...