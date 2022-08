Calciomercato Juventus, colpo pazzesco per l’attacco: tifosi in orbita (Di lunedì 22 agosto 2022) . Ci siamo: sta per sbloccarsi l’ennesima richiesta di mercato di Allegri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus è pronta a sbloccare un’altra trattativa in vista della conclusione del mercato. La priorità di Allegri è un attaccante che possa completare il reparto: il profilo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) . Ci siamo: sta per sbloccarsi l’ennesima richiesta di mercato di Allegri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laè pronta a sbloccare un’altra trattativa in vista della conclusione del mercato. La priorità di Allegri è un attaccante che possa completare il reparto: il profilo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

sportface2016 : +++#Juventus, #Nedved: 'Vista la nostra situazione, stiamo seriamente pensando ad altri rinforzi sul calciomercato.… - mirkocalemme : La #Juventus continua a riflettere su #Depay, ma nel frattempo ha definito l'operazione con #Milik e #Marsiglia: pr… - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce, #Frabotta torna alla #Juventus. Giallorossi in trattativa per #Pezzella - emamarro : RT @NicoSchira: #Juventus VicePresidente Pavel #Nedved a Dazn su Memphis #Depay? 'Può giocare con Dusan Vlahovic o al suo posto, sono d'acc… - MirabellaIacopo : Confermata la lussazione alla spalla sinistra per #Zaniolo. Sarà out almeno 4 settimane, ora testa alla #juventus e… -