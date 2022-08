Amendola e Ceccanti, c’è una chance per il Pd (Di lunedì 22 agosto 2022) Ripescati eccellenti. Li potremmo definire così, se il loro prestigio non li precedesse e la loro iniziale esclusione dalle candidature del Pd non sembrasse – come del resto è – un maldestro errore. Ma tant’è. Enzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e il costituzionalista Stefano Ceccanti, hanno un tratto comune: la competenza. Riconosciuta, peraltro, anche dagli avversari. Quanto meno quelli intellettualmente onesti. Noi di Formiche.net fummo tra i primi a sollevare il problema del loro posizionamento in liste e seggi a dir poco difficili da conquistare. Le cose, in politica, fortunatamente cambiano. Ebbene, Ceccanti sarà il candidato all’uninominale al collegio Pisa-Fucecchio per la Camera. A Enzo Amendola invece toccherà il posto che avrebbe dovuto essere Raffaele La Regina, segretario dem ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Ripescati eccellenti. Li potremmo definire così, se il loro prestigio non li precedesse e la loro iniziale esclusione dalle candidature del Pd non sembrasse – come del resto è – un maldestro errore. Ma tant’è. Enzo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e il costituzionalista Stefano, hanno un tratto comune: la competenza. Riconosciuta, peraltro, anche dagli avversari. Quanto meno quelli intellettualmente onesti. Noi di Formiche.net fummo tra i primi a sollevare il problema del loro posizionamento in liste e seggi a dir poco difficili da conquistare. Le cose, in politica, fortunatamente cambiano. Ebbene,sarà il candidato all’uninominale al collegio Pisa-Fucecchio per la Camera. A Enzoinvece toccherà il posto che avrebbe dovuto essere Raffaele La Regina, segretario dem ...

