WTA Cincinnati 2022 | Carolina Garcia batte Petra Kvitova e fa suo il titolo!

(Di domenica 21 agosto 2022) Ispirazione e forza. Carolinesta vivendo un momento di grandissima vivacità agonistica nel circuito WTA. La tennista francese è andata a prendersi il titolo nel torneo 1000 di(Stati Uniti), dando seguito alla statistica che fa della giocatrice d’Oltralpe colei che da giugno ha vinto più partite di tutte.ha battuto la cecaper 6-2 6-4, conquistando il proprio terzo titolo del, decimo in carriera nel massimo circuito internazionale. La n.35 del ranking si è imposta in 1 ora e 42 minuti di gioco contro la n.28 del mondo, diventando la prima giocatrice proveniente dalle qualificazione a vincere un WTA1000. E così, per l’ex n.4 del ranking, è lecito parlare di una second life. Nel primo set si è assistito a un vero e proprio soliloquio della ...

Grazie a questo successo nel1000 di, il suo terzo a questo livello dopo quelli consecutivi a Pechino e Wuhan nel 2017, Garcia compie un grande balzo anche in classifica passando dalla ...Tennis La settimana da sogno di Caroline Garcia finisce nella più dolce delle maniere. Partita dalle qualificazioni, la tennista francese annota sul taccuino delle vittime tre Top 10 e con il ...Un'altra settimana semplicemente perfetta per Caroline Garcia . Un'altra dimostrazione tangibile di cosa possa significare avere la mente sgombra ...