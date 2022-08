Ultime Notizie – Derby toscano, l’Empoli ferma la Fiorentina sullo 0-0 (Di domenica 21 agosto 2022) Nulla di fatto nel Derby toscano tra l’Empoli che oggi ospitava la Fiorentina, partita nervosa ma senza esito con due espulsi nell’Empoli tra cui il tecnico Zanetti, più un infortunato che porta a 9 il numero dei giocatori. Ospiti dominanti e in superiorità numerica per l’espulsione al 67? di Luperto, dominio dei palla dei Viola oltre il 60%, diversi campi d’angolo ma niente da fare, Italiano torna a casa con un solo punto come Zanetti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 21 agosto 2022) Nulla di fatto neltrache oggi ospitava la, partita nervosa ma senza esito con due espulsi neltra cui il tecnico Zanetti, più un infortunato che porta a 9 il numero dei giocatori. Ospiti dominanti e in superiorità numerica per l’espulsione al 67? di Luperto, dominio dei palla dei Viola oltre il 60%, diversi campi d’angolo ma niente da fare, Italiano torna a casa con un solo punto come Zanetti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - laboescapes : RT @CsvMarche: Formazione CSV 2022 per i volontari, video e slide dei webinar già svolti sono disponibili on line - antoninorusso64 : RT @veroverogervaso: Da domani saremo di nuovo insieme per tutti gli aggiornamenti del mattino. Vi aspetto in diretta sul Tg5, dalle 6.00… -