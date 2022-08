MotoGP su TV8, GP Austria 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 21 agosto 2022) A Spielberg è tutto pronto per mandare in scena il Gran Premio d’Austria del Motomondiale. Sarà la prima edizione a disputarsi con il lay-out del Red Bull Ring riveduto e corretto allo scopo di aumentare la sicurezza della Remus Kurve, dove nel 2020 Valentino Rossi e Maverick Viñales vennero sfiorati dalle moto ormai fuori controllo di Johann Zarco e Franco Morbidelli. Solo il destino o un intervento divino evitarono, quel giorno, una tragedia di proporzioni immani. Guardando al presente, è interessante notare come in ognuna delle tre classi si possa individuare una lotta a tre per il titolo, nella quale sono coinvolti tre centauri italiani, che attualmente si trovano tutti alla posizione numero… tre della classifica generale! Una sorta di allineamento dei pianeti o dei numeri. I piloti provenienti dal Bel Paese proveranno sicuramente a scardinarlo, nella speranza di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) A Spielberg è tutto pronto per mandare in scena il Gran Premio d’del Motomondiale. Sarà la prima edizione a disputarsi con il lay-out del Red Bull Ring riveduto e corretto allo scopo di aumentare la sicurezza della Remus Kurve, dove nel 2020 Valentino Rossi e Maverick Viñales vennero sfiorati dalle moto ormai fuori controllo di Johann Zarco e Franco Morbidelli. Solo il destino o un intervento divino evitarono, quel giorno, una tragedia di proporzioni immani. Guardando al presente, è interessante notare come in ognuna delle tre classi si possa individuare una lotta a tre per il titolo, nella quale sono coinvolti tre centauri italiani, che attualmente si trovano tutti alla posizione numero… tre della classifica generale! Una sorta di allineamento dei pianeti o dei numeri. I piloti provenienti dal Bel Paese proveranno sicuramente a scardinarlo, nella speranza di ...

