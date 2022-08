LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen terzo dopo tre tuffi. Argento Tocci/Marsaglia (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 18.23: Sbaglia l’ucraino Naumenko che ottiene solo 51 punti e praticamente dice addio alla medaglia. 18.22: Clamoroso tuffo dalla verticale per Williams che ottiene 86.40 e vola a 304.80. 18.20: Eduard Timbretti Gugiu ottiene 67.50 con il triplo e mezzo avanti carpiato. L’azzurro sale a 225.45. 18.18: Ci sono 73.50 punti per il britannico Cutmore. Si porta a 290.60. 18.12: 79.20 per l’ucraino Sereda che vola al comando con 224.85. Ha poco meno di sette punti di vantaggio su Williams e Sargent Larsen quando siamo a metà gara. 18.11: Sargent Larsen! Un super triplo e mezzo rovesciato carpiato da 73.10 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 18.23: Sbaglia l’ucraino Naumenko che ottiene solo 51 punti e praticamente dice addio alla medaglia. 18.22: Clamoroso tuffo dalla verticale per Williams che ottiene 86.40 e vola a 304.80. 18.20: Eduard Timbretti Gugiu ottiene 67.50 con il triplo e mezzo avanti carpiato. L’azzurro sale a 225.45. 18.18: Ci sono 73.50 punti per il britannico Cutmore. Si porta a 290.60. 18.12: 79.20 per l’ucraino Sereda che vola al comando con 224.85. Ha poco meno di sette punti di vantaggio su Williams equando siamo a metà gara. 18.11:! Un super triplo e mezzo rovesciato carpiato da 73.10 ...

RaiNews : Gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno conquistato la medaglia d'argento nei tuffi sincronizzati dal… - simonesalvador : Quando e come Stefano #Bizzotto è diventato il telecronista Rai dei #tuffi? Qui il video con l'aneddoto raccontato… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: comincia finale dalla piattaforma argento per Tocci-Marsaglia - #Tuffi… - paoloigna1 : E incassiamo un altro argento dai tuffi... #Marsaglia #Tocci #sincronizzato - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Europei Ancora una bella medaglia dai #tuffi: è l'#argento di #Marsaglia e #Tocci nel 3metri sincro. #live -