L' attore Gary Busey accusato di molestie sessuali

(Di domenica 21 agosto 2022) Il protagonista di 'Un mercoledì da leoni' sotto indagine per alcuni reati durante la convention 'Monster Mania' in New ...

Il protagonista di 'Un mercoledì da leoni' sotto indagine per alcuni reati durante la convention 'Monster Mania' in New ...Il dipartimento di polizia di Cherry Hill ha accusato di molestie l'Busey, celebre per il suo ruolo nel film 'Un mercoledì da leoni'. All'uomo vengono contestati due capi di imputazione di quarto grado. La CNN ha contattato i rappresentanti dell'per ...Il 78enne attore californiano Gary Busey è stato accusato di molestie sessuali che sarebbero avvenute durante la convention 'Monster Mania' che si è tenuta lo scorso weekend al Doubletree Hotel a Cher ...