Inter | l’atteggiamento è quello giusto | Lu-La | intesa spontanea

Leggi su intermagazine

(Di domenica 21 agosto 2022) Vittoria convincente per l’anche sul piano delL’vince senza alcun patema la prima casalinga della Serie A 22/23. A convincere non è solo il risultato, mamesso in campo dalla squadra di Inzaghi che, a differenza del match contro il Lecce, a saputo mantenere i nervi saldi fino al gol, merito anche di un’tra Lukaku e Lautaro Martinez che non sembra essere mai stata intaccata. “Lukaku o meno, se èche conta Inzaghi è messo bene: l’è entrata per far gol subito, c’è riuscita dopo mezzora, ma non ha mai cambiato atteggiamento. Fatto un gol, ne cercava un altro. Mai un secondo perso, un rallentamento, una “gestione” all’italiana”. Lu-La:...