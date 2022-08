India: sale a 50 morti il bilancio delle vittime delle inondazioni (Di domenica 21 agosto 2022) Nuova Delhi, 21 ago. (Adnkronos/Xinhua) - E' salito a 50 morti il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle piogge torrenziali che hanno colpito l'India settentrionale e orientale. Lo riferisce l'Hindustan Times. Il maggior numero di morti, 36, è stato registrato nello Stato settentrionale dell'Himachal Pradesh. Cinque persone scomparse sabato nell'Himachal Pradesh sono rimaste irrintracciabili domenica, ha riferito il Press Trust of India. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Nuova Delhi, 21 ago. (Adnkronos/Xinhua) - E' salito a 50ilpiogge torrenziali che hanno colpito l'settentrionale e orientale. Lo riferisce l'Hindustan Times. Il maggior numero di, 36, è stato registrato nello Stato settentrionale dell'Himachal Pradesh. Cinque persone scomparse sabato nell'Himachal Pradesh sono rimaste irrintracciabili domenica, ha riferito il Press Trust of

