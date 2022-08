Grave infortunio in Napoli-Monza | esce in barella | si teme lungo stop

(Di domenica 21 agosto 2022) . Lacrime e mani sul volto: si attende il responso degli accertamenti medici. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMdurante: a pochi minuti dalla ripresa del secondo tempo, il difensore brianzolo Andrea Ranocchia va ko a causa del terreno di gioco: Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Marco562017 : RT @Er_Libanese7: Hai l’attacco con Vlahovic, Di Maria incognita fisica e col mondiale di mezzo, Chiesa rientra da un infortunio grave e Ke… - oscarvalle1984 : RT @Er_Libanese7: Hai l’attacco con Vlahovic, Di Maria incognita fisica e col mondiale di mezzo, Chiesa rientra da un infortunio grave e Ke… - lewixbreathin : RT @Er_Libanese7: Hai l’attacco con Vlahovic, Di Maria incognita fisica e col mondiale di mezzo, Chiesa rientra da un infortunio grave e Ke… - UCAlbinoLeffe : Match Amichevole ?? #aL ?? Caldiero 1-3 ?? Biava | 'Oggi abbiamo fatto un po' più fatica. Avevamo in campo tanti giova… - Alessan43626162 : RT @Er_Libanese7: Hai l’attacco con Vlahovic, Di Maria incognita fisica e col mondiale di mezzo, Chiesa rientra da un infortunio grave e Ke… -

Ticinonline

Il fuoriclasse svizzero, che non mette piede in campo da Wimbledon 2021, ha giocato pochissimo nelle ultime due stagioni a causa di unal ginocchio destro. Il 41enne di Basilea ha ...... senza contare che è comunque reduce da unnon del tutto assorbito. Aleix però ha corso ... Il ''Bez'' che ieri ha commesso l'errore piùdel weekend, stendendosi in Q1, ha comunque ... Grave infortunio a Leontica, ciclista precipita nel fiume Manca poco più di un mese all’attesissimo rientro di Roger Federer. L’ex numero 1 del mondo prenderà parte alla Laver Cup, che si svolgerà alla O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre. Il fuoriclass ...Una splendida schiacciata a una mano nell'amichevole contro la Lettonia, poi la ricaduta con scivolata e l'infortunio al gomito destro. Serio. Per l'ala estone di passaporto italiano Kaspar Treier si ...