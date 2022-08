Flat Tax, Salvini contro Calenda: “O mente o è disinformato” (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA – “Calenda o mente o è disinformato. La Flat Tax proposta dalla Lega non prevede benefici per redditi come quelli di Berlusconi o di un qualsiasi parlamentare, mentre un infermiere con un reddito di 32mila euro, con moglie e figlio a carico, risparmierebbe 1.124 euro. Ora Calenda è contro la Flat Tax, ma conoscendo la sua velocità nel cambiare idea, entro sera potrebbe diventarne un sostenitore”. Lo afferma in un post su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA – “o è. LaTax proposta dalla Lega non prevede benefici per redditi come quelli di Berlusconi o di un qualsiasi parlamentare, mentre un infermiere con un reddito di 32mila euro, con moglie e figlio a carico, risparmierebbe 1.124 euro. OralaTax, ma conoscendo la sua velocità nel cambiare idea, entro sera potrebbe diventarne un sostenitore”. Lo afferma in un post su Facebook il leader della Lega, Matteo(foto). L'articolo L'Opinionista.

