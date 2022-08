Due attiviste a seno nudo davanti al cancelliere Scholz | ' Basta soldi a Putin' Cos' è accaduto

(Di domenica 21 agosto 2022) Singolare fuori programma a Berlino , dov'era previsto l'incontro del governo con la cittadinanza nel parco del cancellierato, nella Capitale tedesca. Due ragazze si sono spogliate per protesta ...

Agenzia ANSA

Embargo sul gas ora!' Lo slogan era scritto anche sui corpi delledonne. Lesono state poi bloccate e portate via dalla polizia e dalla sicurezza.Embargo sul gas ora!" Lo slogan era scritto anche sui corpi delledonne. Lesono state poi bloccate e portate via dalla polizia e dalla sicurezza. . Attiviste si spogliano vicino a Scholz, 'basta soldi a Putin!' - Ultima Ora Singolare fuori programma a Berlino, dov'era previsto l'incontro del governo con la cittadinanza nel parco del cancellierato, nella Capitale tedesca. Due ragazze si sono spogliate ...Due giovani donne si sono spogliate per protesta accanto al cancelliere tedesco Olaf Scholz, approfittando dell'incontro del governo con la cittadinanza nel ...