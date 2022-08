Ass Rousseau fa le pulci a Conte e dimostra come è riuscito a “piazzare” gli amici

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 21 agosto 2022) «Più che Parlamentarie quelle del partito didovrebbero essere definite le Comparsarie». Lo afferma l’associazione, secondo la quale «scegliendo i capilista e usando il giochino delle pluricandidatureha, infatti, nominato direttamente tutti coloro che entreranno in Parlamento rendendo il voto degli iscritti un esercizio di stile utile solo a individuare le persone che faranno da comparse per comunicare una democrazia interna che, in realtà, non esiste». L’associazione: «piazzeràe fedelissimi» «Dandosi non solo il potere di stabilire chi mettere nei seggi sicuri, ma anche quello di sostituire chi non è di suo gradimento attraverso il sistema delle pluricandidature,di fatto piazzeràe fedelissimi ...