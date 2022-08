Arsenal, Pepe in uscita: in passato era seguito da Milan e Napoli | News (Di domenica 21 agosto 2022) Nicolas Pepe, calciatore dell'Arsenal, è in uscita dai 'Gunners': in passato era stato seguito sia dal Milan che dal Napoli Leggi su pianetamilan (Di domenica 21 agosto 2022) Nicolas, calciatore dell', è indai 'Gunners': inera statosia dalche dal

Squid26Squid26 : #Nizza pronto a chiudere #Pepe dell’ #Arsenal . Sognano anche #Marcelo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ARSENAL - Pepè non convocato per il Bournemouth, proseguono i contatti con il Nizza - susydigennaro : RT @napolimagazine: ARSENAL - Pepè non convocato per il Bournemouth, proseguono i contatti con il Nizza - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ARSENAL - Pepè non convocato per il Bournemouth, proseguono i contatti con il Nizza - apetrazzuolo : ARSENAL - Pepè non convocato per il Bournemouth, proseguono i contatti con il Nizza -