Ufficiale: anche la MotoGP avrà la Sprint Race (Di sabato 20 agosto 2022) La MotoGP segue la via della Formula 1, e introduce il format della Sprint Race. In una conferenza stampa a Zeltweg, il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, il presidente FIM Jorge Viegas ed il boss IRTA Hervè Poncharal hanno annunciato la novità, già peraltro trapelata ieri da rumors ed indiscrezioni giornalistiche. Le “garette” debutteranno nel 2023, e saranno in vigore in tutte le gare. Non varranno per la griglia di partenza, come avviene adesso per la massima formula. F1: Sprint Race sempre più a rischio MotoGP: perché della Sprint Race? I tre “moschettieri” hanno ribadito fin dall’inizio che le Sprint Race non conteranno come qualifica. Hanno voluto evitare l’errore della Formula 1, il cui format ha reso la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022) Lasegue la via della Formula 1, e introduce il format della. In una conferenza stampa a Zeltweg, il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, il presidente FIM Jorge Viegas ed il boss IRTA Hervè Poncharal hanno annunciato la novità, già peraltro trapelata ieri da rumors ed indiscrezioni giornalistiche. Le “garette” debutteranno nel 2023, e saranno in vigore in tutte le gare. Non varranno per la griglia di partenza, come avviene adesso per la massima formula. F1:sempre più a rischio: perché della? I tre “moschettieri” hanno ribadito fin dall’inizio che lenon conteranno come qualifica. Hanno voluto evitare l’errore della Formula 1, il cui format ha reso la ...

oggisettimanale : Ieri @KhabyLame ha ottenuto la #cittadinanza italiana. Il tiktoker più seguito al mondo (ha 148 milioni di follower… - forumJuventus : Ultime sul calciomercato Juve: ???? Ufficiale il prestito di Pellegrini all’Eintracht ???? Si va avanti per Depay… - AliprandiJacopo : ????La Roma in partenza per Salerno! Prima trasferta ufficiale per #Dybala, #Wijnaldum e i nuovi acquisti ?? Presente… - pulcinella77 : RT @davide_luise: Giacomo #Raspadori incantato da #Napoli. Oggi ha incontrato anche Luciano #Spalletti e la squadra. Allenamento in hotel… - hiboss_hiboss : @diehexe68 @latitti74 Qualche volta bisogna anche rivolgersi alla medicina ufficiale. Nonostante tutta la diffidenz… -