Ucraina | raid delle forze di Kiev sulla base della Flotta del Mar Nero Mosca | “Era un drone colpito e precipitato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022)ucraino in pieno giornodel Mar, a Sebastopoli, in Crimea. Il velivolo ha centrato in pieno la struttura in uso allerusse nella penisola. Secondo la versione dal capo dell’amministrazione russacittà, Mikhail Razvozhayev, si trattava di unche sorvolava un edificio per lo staffdel Mare che sarebbe stato abbattuto dalle difese aeree. Razvozhayev ha precisato che l’esplosione avvertita questa mattina è stata causata dalla caduta dei resti delabbattuto. “E’ caduto sul tetto ed ha preso fuoco”, ha detto specificando che non ci sono vittime. Il fatto ...