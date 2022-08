Torino Lazio 0-0 LIVE | comincia la ripresa | Juric e Sarri non fanno cambi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 agosto 2022) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio –Si gioca! Il primo pallone è della4? Angolo per il– Bello spunto in velocità di Radonjic che fa carambolare il pallone sulle gambe di Patric 5? Occasione– Provedel va a vuoto in uscita, il colpo di testa di Singo però finisce alto sopra la traversa 9? Occasione– Linetty ...