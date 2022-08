Rissa per una ragazza contesa a Pompei, tre giovani in manette (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei – Una ragazza contesa fa scoppiare una Rissa fra tre giovani a Pompei, sedata con fatica dai vigili urbani, intervenuti per primi, con il supporto dei carabinieri. La lite è avvenuta in nottata a piazza Schettini, e i vigili guidati dal comandante Gaetano Petrocelli sono intervenuti in soccorso del ragazzo che stava avendo la peggio, evitandogli rilevanti danni fisici; poco dopo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno arrestato per Rissa i tre protagonisti, di 22, 23 e 26 anni. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, che ha sottolineato come il “controllo del territorio di giorno e di notte, da parte delle forze dell’ordine, è la priorità della mia amministrazione”, ricordando ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unafa scoppiare unafra tre, sedata con fatica dai vigili urbani, intervenuti per primi, con il supporto dei carabinieri. La lite è avvenuta in nottata a piazza Schettini, e i vigili guidati dal comandante Gaetano Petrocelli sono intervenuti in soccorso del ragazzo che stava avendo la peggio, evitandogli rilevanti danni fisici; poco dopo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno arrestato peri tre protagonisti, di 22, 23 e 26 anni. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco diCarmine Lo Sapio, che ha sottolineato come il “controllo del territorio di giorno e di notte, da parte delle forze dell’ordine, è la priorità della mia amministrazione”, ricordando ...

