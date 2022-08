Perugia-Parma 0-0 | il tabellino

(Di sabato 20 agosto 2022): Gori S., Angella G., Casasola T., Curado M., Dell’Orco C., Kouan C., Luperini G. (dal 35? st Sa...

Calcio Serie B. Pareggio al Ferraris. Pari anche fra Perugia e Parma e fra Ascoli e Spal
Un Perugia combattivo e solido (0-0) ferma l'ambizioso Parma di Pecchia
I numeri di Perugia-Parma: i crociati tirano tanto, ma poco nello specchio. Dominio assoluto nel possesso
Serie B, tutti pareggi negli anticipi. Benevento e Parma impongono lo 0-0 a Genoa e Perugia. La Spal pareggia a Ascoli
Perugia-Parma: video, gol e highlights: Il match della seconda giornata della Serie B tra il Perugia e il Parma finisce 0-0

Solo un paio di gol nel sabato di Serie B, tutti nella stessa partita: 1 - 1 tra Ascoli e Spal, apre Gondo su rigore e pareggia l'ex Maistro. Genoa - Benevento finiscono 0 - 0. Al Ferraris un super Paleari, protagonista di ottimi interventi, ha salvato i campani dalla seconda sconfitta di fila.

Le pagelle di Sortparma al termine di Perugia-Parma, gara terminata a reti bianche (0-0). Tra i migliori in campo Bernabé, Romagnoli e Delprato. Male l'attacco, Inglese mai pericoloso.

In pieno recupero una serpentina in area di Tunjov mette i brividi ai padroni di casa. Poche occasioni da rete e inevitabile pareggio per 0-0 tra Perugia e Parma. Nella prima parte gli umbri si ...