"Nessuna corruzione, parlavamo di Roma e Lazio". La difesa di Ruberti dopo il video choc (Di sabato 20 agosto 2022) «Ognuno di noi in momenti di rabbia grida cose che non farebbe mai». A parlare è Albino Ruberti, ex capo di Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in un'intervista su "Il Corriere della Sera". «C'era stato - ha spiegato - un contrasto a cena. Avevo fatto una battuta infelice». «Avevo detto - racconta - a uno presente che aveva bevuto troppo. Si è sentito offeso, ha reagito male. Mi ha aggredito, sono volate parole grosse e un altro ha fatto da paciere». Di cosa si è parlato a tavola? «Di calcio». Vladimiro De Angelis «era intervenuto per sedare la rissa, e dal suo punto di vista, un uomo di affari, era una perdita di tempo per una stupidaggine. Da lì la frase "mi ti compro"». Alla domanda se avesse ricevuto le scuse in ginocchio, Ruberti risponde: «No. Me me sono andato. E il giorno dopo ho chiesto scusa. È ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) «Ognuno di noi in momenti di rabbia grida cose che non farebbe mai». A parlare è Albino, ex capo di Gabinetto del sindaco diRoberto Gualtieri, in un'intervista su "Il Corriere della Sera". «C'era stato - ha spiegato - un contrasto a cena. Avevo fatto una battuta infelice». «Avevo detto - racconta - a uno presente che aveva bevuto troppo. Si è sentito offeso, ha reagito male. Mi ha aggredito, sono volate parole grosse e un altro ha fatto da paciere». Di cosa si è parlato a tavola? «Di calcio». Vladimiro De Angelis «era intervenuto per sedare la rissa, e dal suo punto di vista, un uomo di affari, era una perdita di tempo per una stupidaggine. Da lì la frase "mi ti compro"». Alla domanda se avesse ricevuto le scuse in ginocchio,risponde: «No. Me me sono andato. E il giornoho chiesto scusa. È ...

