Mucca rischia di annegare in una vasca | interviene elicottero dei Vigili del fuoco

chrdioc : Scivola in una buca profonda e rischia di morire: mucca salvata dai Vigili del Fuoco - Rietilife : Scivola in una buca profonda e rischia di morire: mucca salvata dai Vigili del Fuoco - -

Rieti Life

Se Mark Rutte ha festeggiato il 2 agosto il dodicesimo anniversario al governo - è così il premier olandese più longevo -, osservano alcuni commentatori, di dover abdicare in questo frangente ...Con la "nel corridoio" chedi entrare nel salone della casa Pier Luigi Bersani molla ma spiega bene: "Do una mano ma non mi ricandido" Alle elezioni del prossimo 25 settembre , piaccia o meno, ... Scivola in una buca profonda e rischia di morire: mucca salvata dai Vigili del Fuoco Mucca scivolata all'interno di un fossato, recuperata e salvata dai vigili del fuoco della sede centrale di Rieti. Intervento, nella ...RIETI - I vigili del fuoco hanno salvato una mucca, scivolata all’interno di un fossato. L’intervento è avvenuto a Pescorocchiano, in località Poggio San ...