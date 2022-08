Monza - Christian Gytkjaer Contro il Napoli sarà una bella gara | daremo tutto

(Di sabato 20 agosto 2022)ha rilasciato un intervista alla Gazzetta Dello Sport , ecco le sue dichiarazioni : " Sono contento di essere utile alla squadra, nella promozione ho segnato sette gol è il mio ruolo. Il torino ci ha messo in difficoltà, ma possiamo fare di meglio di come abbiamo fatto.iluna. Questo è il mio momento migliore, sono tranquillo. Kjaer e Eriksen mi avevano avvertito delle difficoltà della Serie A".

