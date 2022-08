Louise Windsor, la nipote della Regina Elisabetta lavora come giardiniera per 8 euro all’ora (Di sabato 20 agosto 2022) La giovane nobildonna miliardaria lavora a salario minimo. Chapeau! Louise porta uno dei cognomi più importanti della storia inglese e, ammettiamolo, del mondo: Windsor. Ma lady Louise Windsor, 18 anni e sedicesima nella linea di successione al trono di Elisabetta, è una ragazza dallo sguardo dolce e umile, dai modi garbati. È modesta. Tanto da lavorare per tutta l’estate in un vivaio, accettando il salario minimo che la legge del suo Paese prevede per i maggiorenni: otto euro all’ora. Nel dettaglio, 6,83 sterline. Louise è un personaggio conosciuto. Figuriamoci quindi lo stupore dei clienti, quando l’hanno vista affaccendata dietro ai vasi di fiori, oppure dietro alla cassa. Una cliente racconta: “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) La giovane nobildonna miliardariaa salario minimo. Chapeau!porta uno dei cognomi più importantistoria inglese e, ammettiamolo, del mondo:. Ma lady, 18 anni e sedicesima nella linea di successione al trono di, è una ragazza dallo sguardo dolce e umile, dai modi garbati. È modesta. Tanto dare per tutta l’estate in un vivaio, accettando il salario minimo che la legge del suo Paese prevede per i maggiorenni: otto. Nel dettaglio, 6,83 sterline.è un personaggio conosciuto. Figuriamoci quindi lo stupore dei clienti, quando l’hanno vista affaccendata dietro ai vasi di fiori, oppure dietro alla cassa. Una cliente racconta: “Non ...

