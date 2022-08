LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: tripletta Ducati in FP4, a breve comincia la qualifica! (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Ottimi segnali in casa Ducati anche sul passo, tuttavia Quartararo rappresenta una minaccia concreta in vista della gara. 14.02 Di seguito la top10 della FP4 in Austria: 1 23 E. BASTIANINI 1:29.731 2 10 L. MARINI +0.094 3 63 F. BAGNAIA +0.131 4 20 F. QUARTARARO +0.137 5 72 M. BEZZECCHI +0.210 6 5 J. ZARCO +0.272 7 36 J. MIR +0.307 8 89 J. MARTIN +0.497 9 88 M. OLIVEIRA +0.551 10 41 A. ESPARGARO +0.628 14.00 BANDIERA A SCACCHI! Problemi tecnici sulla KTM di OLIVEira, mentre non si migliora nessuno all’ultimo giro. 13.58 Quartararo trova un bel ritmo con hard-soft sulla sua Yamaha e balza in quarta piazza in 1’29?868, inserendosi così nel ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Ottimi segnali in casaanche sul passo, tuttavia Quartararo rappresenta una minaccia concreta in vista della gara. 14.02 Di seguito la top10 della FP4 in: 1 23 E. BASTIANINI 1:29.731 2 10 L. MARINI +0.094 3 63 F. BAGNAIA +0.131 4 20 F. QUARTARARO +0.137 5 72 M. BEZZECCHI +0.210 6 5 J. ZARCO +0.272 7 36 J. MIR +0.307 8 89 J. MARTIN +0.497 9 88 M. OIRA +0.551 10 41 A. ESPARGARO +0.628 14.00 BANDIERA A SCACCHI! Problemi tecnici sulla KTM di Oira, mentre non si migliora nessuno all’ultimo giro. 13.58 Quartararo trova un bel ritmo con hard-soft sulla sua Yamaha e balza in quarta piazza in 1’29?868, inserendosi così nel ...

