Leicester | Vardy rinnova fino al 2024

(Di sabato 20 agosto 2022) Ilha annunciato che è stata trovata l’intesa per il rinnovo del contratto di Jamie, stelle delle Foxes e entrato nella storia del club in quanto tra i maggiori protagonisti della storica e ben nota vittoria della Premier League 2015/2016. Gli anni passano, ma l’attaccante inglese classe ’87 ha continuato a trascinare i suoi a forza di gol (scarpa d’oro della Premier 19/20 con 23 reti), conquistando una FA Cup e giocando in Champions League. Il contratto diera in scadenza nel 2023, ed è ora stato prolungatoal. “Sono ovviamente al settimo cielo, la decisione di firmare è stata facile”, le parole del centravanti. SportFace.