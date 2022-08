La Lottizzazione delle liste smaschera lo storico moralismo dem

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 20 agosto 2022) Il momento della composizioneha prevedibilmente ampliato le faide interne alle correnti presenti nei singoli partiti. Listini bloccati, candidature “paracadutate” e volti eccellenti lasciati fuori dalla corsa elettorale hanno prodotto dibattiti e scontri quasi in ogni forza politica. Tuttavia, tra le file del Partito Democratico sembra essersi consumata una battaglia intestina, frutto di anni di contrapposizioni e spaccature giunte ormai alla resa dei conti. Il segretario dei DEM, Enrico Letta, ha comprensibilmente operato per comporrecolme di figure vicine alla propria linea politica ed area di partito. Infatti, nel PD è già in corso la preparazione di un congresso post elettorale, con fazioni e volti pronti a contendere all’ex professore universitario la leadership del partito. Stefano ...