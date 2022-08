Ginnastica, l’Italia si prepara ai Mondiali: Fate in collegiale a Riccione, Asia D’Amato operata. Le convocate (Di sabato 20 agosto 2022) l’Italia ha dominato gli Europei 2022 di Ginnastica artistica, vincendo il medagliere grazie a un sontuoso bottino di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Le Fate hanno regalato grandissime emozioni a Monaco, conquistando la gara a squadra e giganteggiando anche nel concorso generale individuale, prima della tripla piazza d’onore nelle Finali di Specialità per una questione di centesimi. Dopo qualche giorno trascorso in famiglia, le Fate si sono già rimesse al lavoro. Ieri sera è infatti iniziato il collegiale estivo, le azzurre resteranno a Riccione fino al prossimo 26 agosto. Si tratta ormai di una consuetudine, visto che è ormai da un lustro che le ragazze del DT Enrico Casella trascorrono un periodo di preparazione sulla riviera romagnola sul finire della bella stagione. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)ha dominato gli Europei 2022 diartistica, vincendo il medagliere grazie a un sontuoso bottino di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Lehanno regalato grandissime emozioni a Monaco, conquistando la gara a squadra e giganteggiando anche nel concorso generale individuale, prima della tripla piazza d’onore nelle Finali di Specialità per una questione di centesimi. Dopo qualche giorno trascorso in famiglia, lesi sono già rimesse al lavoro. Ieri sera è infatti iniziato ilestivo, le azzurre resteranno afino al prossimo 26 agosto. Si tratta ormai di una consuetudine, visto che è ormai da un lustro che le ragazze del DT Enrico Casella trascorrono un periodo dizione sulla riviera romagnola sul finire della bella stagione. ...

Agenzia_Ansa : Bis di medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di ginnastica artistica a Monaco di Baviera. Asia D… - RaiNews : Europei multidisciplina di Monaco. L'Italia con Asia D'Amato conquista l'oro nell'all around di ginnastica artisti… - Eurosport_IT : Una grande Italia nella Ginnastica Artistica: 1° posto nel medagliere ?? #ArtisticGymnastics | #munich2022 | #ec2022 - itsdebs9 : RT @ginnasticando: ????#Munich2022 l'Italia Junior di Ginnastica Artistica resiste in prima posizione anche dopo la seconda suddivisione ?? M… - ginnasticando : ????#Munich2022 l'Italia Junior di Ginnastica Artistica resiste in prima posizione anche dopo la seconda suddivisione… -