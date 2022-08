Conte attacca Letta: “Esci dalla nostalgia di Draghi” (Di sabato 20 agosto 2022) Conte ha attaccato Letta. Il Presidente del Movimento Cinque Stelle quest’oggi ha lanciato un monito al segretario del Partito Democratico. Enrico Letta ha ricordato poche ora che è trascorso un mese dalla caduta del governo Draghi, avvenuta a luglio scorso. E l’ex premier grillino lo ha rimproverato e gli ha consigliato di evitare tutta questa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Decreto Sostegni, le misure messe in campo Draghi si impegna per la banda larga Salvini esprime solidarietà alla Casellati dopo le minacce ricevute Gli obiettivi di Renzi: “Draghi a Palazzo Chigi e riforma del sindaco d’Italia” Boschi: “Siamo per l’inappellabilità delle sentenze ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 20 agosto 2022)hato. Il Presidente del Movimento Cinque Stelle quest’oggi ha lanciato un monito al segretario del Partito Democratico. Enricoha ricordato poche ora che è trascorso un mesecaduta del governo, avvenuta a luglio scorso. E l’ex premier grillino lo ha rimproverato e gli ha consigliato di evitare tutta questa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Decreto Sostegni, le misure messe in camposi impegna per la banda larga Salvini esprime solidarietà alla Casellati dopo le minacce ricevute Gli obiettivi di Renzi: “a Palazzo Chigi e riforma del sindaco d’Italia” Boschi: “Siamo per l’inappellabilità delle sentenze ...

