Come sarà la seconda giornata di Serie A secondo José Altafini (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - "La seconda giornata ci regalerà delle sorprese"; "sarà un bel campionato fino alla sosta Mondiali"; "Lecce la più forte tra le neopromosse". Josè Altafini, campione del mondo con il Brasile nel '58 e poi bandiera del calcio italiano, parla con l'AGI della nuova stagione appena cominciata. Nel primo turno "hanno brillato tutte le big e hanno vinto molto bene", premette Altafini, ex attaccante di Milan, Napoli e Juve, "fino alla sosta sarà un bel campionato, poi - prevede - non mi stupirei se diventasse un po' 'strano' e se cambiasse qualcosa... Alcuni giocatori andranno via, saranno più affaticati, altri perderanno la concentrazione, altri potrebbero infortunarsi (speriamo di no), altri torneranno più carichi". "Tutte le squadre si sono rinforzate - continua 'Mazzola', ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - "Laci regalerà delle sorprese"; "un bel campionato fino alla sosta Mondiali"; "Lecce la più forte tra le neopromosse". Josè, campione del mondo con il Brasile nel '58 e poi bandiera del calcio italiano, parla con l'AGI della nuova stagione appena cominciata. Nel primo turno "hanno brillato tutte le big e hanno vinto molto bene", premette, ex attaccante di Milan, Napoli e Juve, "fino alla sostaun bel campionato, poi - prevede - non mi stupirei se diventasse un po' 'strano' e se cambiasse qualcosa... Alcuni giocatori andranno via, saranno più affaticati, altri perderanno la concentrazione, altri potrebbero infortunarsi (speriamo di no), altri torneranno più carichi". "Tutte le squadre si sono rinforzate - continua 'Mazzola', ...

