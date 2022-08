Usa, i guai di Trump e le elezioni di Midterm: un clima da guerra civile (Di venerdì 19 agosto 2022) Se sei un ‘Trumpiano’, forse non vinci le elezioni. Ma se sei un anti-Trump, è quasi sicuro che perdi le primarie repubblicane. In quelle finora svoltesi in vista delle elezioni di Midterm dell’8 novembre – si rinnoverà tutta la Camera e un terzo del Senato -, dei 10 deputati repubblicani favorevoli all’impeachment a Trump nel 2021 quattro non si sono ripresentati e solo due degli altri sei sono sopravvissuti in Stati tradizionalmente progressisti come la California e lo Stato di Washington. Imporsi nelle primarie non equivale, però, a conquistare il seggio: i candidati ‘Trumpiani’ non sono affatto sicuri di fare il pieno dei voti repubblicani e non hanno in genere capacità di attirare elettori indipendenti o democratici moderati. Gli anti-Trump sono i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Se sei un ‘iano’, forse non vinci le. Ma se sei un anti-, è quasi sicuro che perdi le primarie repubblicane. In quelle finora svoltesi in vista delledidell’8 novembre – si rinnoverà tutta la Camera e un terzo del Senato -, dei 10 deputati repubblicani favorevoli all’impeachment anel 2021 quattro non si sono ripresentati e solo due degli altri sei sono sopravvissuti in Stati tradizionalmente progressisti come la California e lo Stato di Washington. Imporsi nelle primarie non equivale, però, a conquistare il seggio: i candidati ‘iani’ non sono affatto sicuri di fare il pieno dei voti repubblicani e non hanno in genere capacità di attirare elettori indipendenti o democratici moderati. Gli anti-sono i ...

