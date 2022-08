Udinese Bellerin, continuano i contatti per l’esterno: le ultime (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo aver ceduto Soppy all’Atalanta, l’Udinese starebbe pensando a Hector Bellerin per rinforzare le corsie laterali Dopo aver ceduto Soppy all’Atalanta, l’Udinese starebbe pensando a Hector Bellerin per rinforzare le corsie laterali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, continuano i contatti per lo spagnolo che accetterebbe anche un contratto di un anno. Il tecnico Sottil avrebbe dato il suo benestare per la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo aver ceduto Soppy all’Atalanta, l’starebbe pensando a Hectorper rinforzare le corsie laterali Dopo aver ceduto Soppy all’Atalanta, l’starebbe pensando a Hectorper rinforzare le corsie laterali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,per lo spagnolo che accetterebbe anche un contratto di un anno. Il tecnico Sottil avrebbe dato il suo benestare per la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

