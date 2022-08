Torta dei 7 cucchiai | Incredibilmente soffice e cremosa | Ricetta facile e veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 agosto 2022) Hai bisogno di unamorbidissima e? Ladei 7è quella che fa per te. Questaè semplice da portare a termine ed è fatta solo con ingredienti semplici reperibili in qualsiasi dispensa. Sarà facilissimo e piacerà a tutta la famiglia, anche a degli ospiti improvvisi.dei 7: ingredienti per l’impasto. Per realizzare l’impasto occorrono come ingredienti: 5di farina di grano tenero 7di olio 8 gr di lievito per dolci 7di zucchero 2di cacao amaro 7di latte 2 uova Aroma di vaniglia quanto basta 1° fase. In una ciotola capiente portiamo le uova, lo zucchero, la vanillina e cominciamo a mescolare ...