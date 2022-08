“Sta allenando senza patentino”, pesantissima accusa improvvisa (Di venerdì 19 agosto 2022) Carlitos Tevez nella bufera. Arrivano pesanti accuse nei confronti dell’ex stella di Juve e Manchester City, adesso allenatore del Rosario Central. Carlos Tevez Rosario Central Argentina L’avvocato Gustavo Dellepiane ha sporto denuncia sostenendo che, se il corso dura tre anni ed è vero che Tevez lo ha iniziato nel 2021, non può avere l’abilitazione prima del 2023. Ecco le sue parole a La Capital: “Ci sono delle responsabilità da parte della Federazione, dell’associazione dei tecnici e del Rosario Central. Se avesse firmato come portaborracce, non ci sarebbe stato nessun problema. Si tratta solo di far rispettare la legge, c’è gente che dedica la vita al calcio e non riesce a mangiare“. Dallo scorso giugno l’Apache era diventato allenatore del Rosario Central dopo essersi ritirato dal calcio giocato e firmando un contratto di un anno con il club argentino. Adesso accuse ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) Carlitos Tevez nella bufera. Arrivano pesanti accuse nei confronti dell’ex stella di Juve e Manchester City, adesso allenatore del Rosario Central. Carlos Tevez Rosario Central Argentina L’avvocato Gustavo Dellepiane ha sporto denuncia sostenendo che, se il corso dura tre anni ed è vero che Tevez lo ha iniziato nel 2021, non può avere l’abilitazione prima del 2023. Ecco le sue parole a La Capital: “Ci sono delle responsabilità da parte della Federazione, dell’associazione dei tecnici e del Rosario Central. Se avesse firmato come portaborracce, non ci sarebbe stato nessun problema. Si tratta solo di far rispettare la legge, c’è gente che dedica la vita al calcio e non riesce a mangiare“. Dallo scorso giugno l’Apache era diventato allenatore del Rosario Central dopo essersi ritirato dal calcio giocato e firmando un contratto di un anno con il club argentino. Adesso accuse ...

