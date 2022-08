PSG | arriva la multa dell’Uefa | violato il Fair Play Finanziario

(Di venerdì 19 agosto 2022) Decisione della Uefa contro il PSG:per il club parigino e per il Marsiglia. Ecco la motivazione Come riporta l‘Equipe, il Psg e il Marsiglia si ritrovano a fare i conti con una salatarecapitata in queste ore dalla UEFA che vede i due club colpevoli di pesanti violazioni del. LA– «Marsiglia e PSG sono soggetti a multe. Hanno tre anni per alzare gradualmente l’asticella o rischiano di essere ancor più penalizzati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Adoir8_ : @Salvatoresdino1 appunto, gli da la buonuscita il PSG rescindendo il contratto. Qua prende 4.5 quindi arriva bene o male si 18, un po’ meno - silviomass75 : @Lory31511460 È stata la telenovela dell'estate! Anche se dicevano che le trattative erano slegate, io ho sempre pe… - LucchiCristiano : @Angelredblack1 @mvcalcio Io faccio la mia constatazione. Pobega è il sostituto di Kessie. Se non esce Baka a c.cam… - ilCapJZ4 : @marifcinter No ma va Guarro ha detto che arriva il rilancio del Psg …………… - NovareseVolante : @Zelgadis265 perchè se il primo di settembre,5 minuti prima della chiusura,il PSG arriva agli 80 richiesti -rido,al… -

Inter News 24

Decisione della Uefa contro il: multa per il club parigino e per il Marsiglia. Ecco la motivazione Come riporta l'Equipe, ile il Marsiglia si ritrovano a fare i conti con una salata multa recapitata in queste ore dalla UEFA che vede i due club colpevoli di pesanti violazioni del Fair Play Finanziario. LA MULTA - "...Dura tegola per ile per il Marsiglia chedal Fair Play Finanziario: l'Uefa punisce con una sanzioneQuello del Fair Play Finanziario continua a essere uno degli incubi maggiori dei club italiani ed esteri. ... Psg nella bufera: arriva la multa dalla UEFA Possibili problemi in vista per due tra le più grandi squadre del calcio francese: da una parte il PSG, dall'altro l'Olympique Marsiglia. Secondo quanto ...L'arrivo di Ndombele chiama volontariamente la cessione di Fabian Ruiz: lo spagnolo procede in direzione PSG. Occhio, però, all'inserimento di un altro club. A dare la notizia è Mirko Calemme, corrisp ...