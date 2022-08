LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: partite le prime 5 formazioni! Intermarchè al momento in testa (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 Intermarchè in testa: 12.47,660 il tempo, alla media di 51.585 km/h. 18.49 Arriva sul percorso anche la Cofidis. 18.46 Pronta a partire il Team Arkéa Samsic, orfano di Nairo Quintana, che ha deciso di non correre per chiarire la sua posizione rispetto a quanto successo in questi giorni. L’accusa di aver assunto il Tramadol durante il Tour de France. 18.45 Ecco il tempo della Burgos-BH all’undicesimo km: 12.58,46: una media di 50.869 km/h. 18.42 Groupama – FDJ che si avvia dalla passerella di Utrecht: la squadra francese prende il via! 18.40 Burgos-BH vicinissima a far segnare il primo riferimento: sono al km 9. 18.38 Scatta anche l’Israel – Premier Tech. 18.37 Il timing point di questa frazione è previsto più o meno a metà della prova contro il tempo, dopo 11 km. 18.34 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51in: 12.47,660 il tempo, alla media di 51.585 km/h. 18.49 Arriva sul percorso anche la Cofidis. 18.46 Pronta a partire il Team Arkéa Samsic, orfano di Nairo Quintana, che ha deciso di non correre per chiarire la sua posizione rispetto a quanto successo in questi giorni. L’accusa di aver assunto il Tramadol durante il Tour de France. 18.45 Ecco il tempo della Burgos-BH all’undicesimo km: 12.58,46: una media di 50.869 km/h. 18.42 Groupama – FDJ che si avvia dalla passerella di Utrecht: la squadra francese prende il via! 18.40 Burgos-BH vicinissima a far segnare il primo riferimento: sono al km 9. 18.38 Scatta anche l’Israel – Premier Tech. 18.37 Il timing point di questa frazione è previsto più o meno a metà della prova contro il tempo, dopo 11 km. 18.34 ...

