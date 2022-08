LIVE Tuffi grandi altezze | Europei 2022 in DIRETTA | via alla gara femminile!

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 61.20 per Bader, tuffo intermedio per la tedesca. 18.02 Elisa Cosetti salterà per quarta e andrà a caccia del podio. 18.00 A cominciare lasarà la tedesca Anna Bader che ha concluso davanti a tutte al termine delle prime due rotazioni. 17.57 In terza piazza ben tre atleti con lo stesso score: il rumeno Constantin Popovici, Andrea Barnaba e De Rose. 17.54 Nellamaschile si riprende da una condizione molto interessante. La Romania a fare la voce grossa con Catalin-Petru Pedra avanti a tutti dopo il primo obbligatori, con il francese Gary Hunt molto vicino. 17.51 Tra le donne, fari puntati su Elisa Cosetti. L’azzurra, ispiratasi ad Alessandro De Rose, cerca il colpo dopo aver concluso metà del percorso in terza posizione, preceduta dalle due tedesche Anna Bader e ...