LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: 4×100 maschile e femminile in finale! Forfait di Jacobs (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quando corre Jacobs nella 4×100? 10.31 Sale a 1.83 Elena Vallortigara! Salto davvero convincente per il bronzo mondiale. 10.29 73.59 il secondo lancio di Roberto Orlando che è nono nel suo gruppo. 10.27 FINALE PER L’ITALIA CON IL TERZO POSTO!! 43.28 senza nessun errore nei cambi: davvero una grande prova. Semifinale vinta dalla Gran Bretagna sulla Spagna. 10.25 Opposte all’Italia ci sono Grecia, Austria, Spagna, Danimarca, Gran Bretagna, Belgio e Svezia. 10.24 Prima semifinale della staffetta 4×100 femminile: c’è l’Italia rappresentata da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. 10.21 La britannica Zialor è la prima ad uscire di scena a 1.78 nel salto in alto. 10.20 Stavolta non sbaglia Vallortigara: salto con margine a ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuando correnella? 10.31 Sale a 1.83 Elena Vallortigara! Salto davvero convincente per il bronzo mondiale. 10.29 73.59 il secondo lancio di Roberto Orlando che è nono nel suo gruppo. 10.27 FINALE PER L’ITALIA CON IL TERZO POSTO!! 43.28 senza nessun errore nei cambi: davvero una grande prova. Semifinale vinta dalla Gran Bretagna sulla Spagna. 10.25 Opposte all’Italia ci sono Grecia, Austria, Spagna, Danimarca, Gran Bretagna, Belgio e Svezia. 10.24 Prima semifinale della staffetta: c’è l’Italia rappresentata da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. 10.21 La britannica Zialor è la prima ad uscire di scena a 1.78 nel salto in alto. 10.20 Stavolta non sbaglia Vallortigara: salto con margine a ...

