La LILA applaude la scelta di Signorini di arruolare Ciacci al GFVip

Leggi su biccy

(Di venerdì 19 agosto 2022) La, ovvero la Lega Italiana per la Lotta all’AIDS, è scesa in campo per applaudire ladi Alfonsoper aver arruolato Giovanniper la prossima edizione del Grande Fratello Vip. “Con la sua partecipazione a una trasmissione popolarissima, seguita da target differenziati e trasversali, Giovanni intende così lanciare un forte messaggio contro ogni forma di stigma e pregiudizio nei confronti delle persone con HIV: “perché oggi –ha dichiarato a Chi– la discriminazione uccide più della malattia”.” – Si legge nel comunicato stampa di. – “è deciso, inoltre, a far capire che, chi segue correttamente una terapia antiretrovirale può ridurre la presenza di virus a livelli non rilevabili e questo rende l’HIV non più trasmissibile ad altre persone. I dati, del ...