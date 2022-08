Incendi, Piemonte revoca lo stato di massima pericolosità (Di venerdì 19 agosto 2022) La Regione Piemonte ha revocato lo stato di massima pericolosità per Incendi boschivi, a partire dal 18 agosto 2022, su tutto il territorio regionale. Il provvedimento regionale - la determinazione ... Leggi su gazzettadasti (Di venerdì 19 agosto 2022) La Regionehato lodiperboschivi, a partire dal 18 agosto 2022, su tutto il territorio regionale. Il provvedimento regionale - la determinazione ...

