Il receptionist fa TikTok sessisti sulle clienti | bloccate le recensioni sulla pagina Tripadvisor dell’albergo

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 19 agosto 2022) «Quando la ‘o2 fighissima ti guarda e sorride ogni volta che passa ma è in camera con i genitori», «appena vedi che del gruppo di pensionati una signora ha portato la nipote (2002)», «Pov: hai appena registrato un pezzo di st*cchio» (facendo palesemente intendere che la mossa successiva sia la ricerca della cliente su Instagram): questi alcuni esempi delle brevi caption che undi 45 anni ha iniziato ad abbinare a brevi videoche pubblicava sul suo profilo. Foto ironiche, meme mania e creazione di contenutipiattaforma cinese non sono appannaggio unico dei giovanissima, anche i più grandi si cimentano e – in casi come questo – i risultati sono a dir poco inopportuni e dimostrano, una volta di più, fin dove la voglia di apparire su un social può mettere a rischio reputazione e lavoro di una persona. Tra le varie ...