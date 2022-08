(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) - La, famosa per le decine di castellilungo le sue rive, è unpoco profondo di norma, ma quest'anno persino le chiatte a fondo piatto usate dai turisti riescono a malapena a navigare, in acque notevolmente ridotte da una siccità record. Tutta la Francia quest'estate ha sofferto per la mancanza di precipitazioni, segno di un clima che sta cambiando sempre più. Per quanto riguarda i pesci del, i bassi livelli dell'acqua sono disastrosi. L'acqua bassa perde ossigeno quando si riscalda e li rende facili prede di aironi e altri predatori.

Non va meglio in Francia: in Occitania e nellatemperature fino a 41 gradi, nella Gironda gli incendi bruciano 7.400 ettari, 10mila persone evacuate. Quasi prosciugato il Reno, iltedesco ...Nel punto di rilevazione di Kaub ilè sceso sotto ai 40 centimetri. Le chiatte da trasporto ... Emergenza anche in Francia, laè praticamente prosciugata, oltre 100 comuni sotto costretti a ... Il fiume Loira ai minimi storici La Loira, famosa per le decine di castelli storici lungo le sue rive, è un fiume poco profondo di norma, ma quest'anno persino le chiatte a fondo piatto usate dai turisti riescono a malapena a ...Anche la Loira si trova a lottare con la morsa della siccità: i suoi affluenti sono quasi completamente asciutti.