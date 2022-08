Gigi D’Alessio, ‘ruba’ il posto alla De Filippi: tutta colpa di LDA (Di venerdì 19 agosto 2022) Gigi D’Alessio ha soffiato il posto di Maria De Filippi e si è mostrato in vesti diverse dal solito. tutta colpa di LDA. Il cantante sta vivendo le sue vacanze estive accanto alla compagna Denise e al nuovo arrivo in casa D’Alessio ovvero il piccolo Francesco. Gigi D’Alessio è in splendida forma e reduce dal meraviglioso concerto in Piazza Plebiscito a Napoli che ha riscaldato i cuori della città. Si sta godendo l’estate in famiglia ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei fan e c’entra LDA. Il cantante sta ‘soffiando’ il ruolo a Maria De Filippi a quanto pare. Di cosa si tratta? Gigi D’Alessio ha ‘soffiato’ il ruolo a Maria Gigi ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 19 agosto 2022)ha soffiato ildi Maria Dee si è mostrato in vesti diverse dal solito.di LDA. Il cantante sta vivendo le sue vacanze estive accantocompagna Denise e al nuovo arrivo in casaovvero il piccolo Francesco.è in splendida forma e reduce dal meraviglioso concerto in Piazza Plebiscito a Napoli che ha riscaldato i cuori della città. Si sta godendo l’estate in famiglia ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei fan e c’entra LDA. Il cantante sta ‘soffiando’ il ruolo a Maria Dea quanto pare. Di cosa si tratta?ha ‘soffiato’ il ruolo a Maria...

isawallslover : RT @tomlinsonxstar: Vabbè louis okay ma chi li apre sti concerti? Rhove? Gigi d’alessio? Peppina la nonnina del paese? Chi? PARLACI - kolchekss : quella di fronte ha messo le canzoni di gigi d’alessio a tutto volume e sta pure cantando stonatissima ora mi facci… - SaCe86 : In vacanza da papà Gigi D'Alessio: LDA e gli ex compagni di Amici al mare insieme - ParliamoDiNews : Gigi D`Alessio e Denise Esposito, famoso giornalista rivela: `Gli ho detto di lasciarla..` #gigi #dalessio #denise… - Oxus_ : @calebtrustnoone @setidicessi Certo, poteva essere una canzone di Gigi D'Alessio ?? -