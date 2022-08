Europei di atletica, Ostia sul podio: Abdelwahed è argento nei 3000 siepi (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco – Anche Ostia festeggia una medaglia agli Europei di atletica. Lo fa con Ahmed Abdelwahed. L’azzurro, atleta delle Fiamme Gialle e cittadino lidense, ha vinto uno splendido alloro d’argento nei 3000 siepi, con il tempo di 8:22.35 (già terzo italiano di sempre sulla distanza). Una gara difficile tra grandi avversari, ma una finale completamente goduta per Ahmed: “Ero sereno e felice, diversamente ero stato nella batterie”. Ha detto ai microfoni di Raisport e ha proseguito: “Sono super felice! Sono stati due anni difficili per me, anche formativi comunque. Ho avuto tanti cambiamenti – ha sottolineato – sono felice del mio allenatore a cui lascio il mio cuore. Ringrazio le Fiamme Gialle che sono la mia famiglia. Grazie anche alla Tuscany Camp, gruppo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco – Anchefesteggia una medaglia aglidi. Lo fa con Ahmed. L’azzurro, atleta delle Fiamme Gialle e cittadino lidense, ha vinto uno splendido alloro d’nei, con il tempo di 8:22.35 (già terzo italiano di sempre sulla distanza). Una gara difficile tra grandi avversari, ma una finale completamente goduta per Ahmed: “Ero sereno e felice, diversamente ero stato nella batterie”. Ha detto ai microfoni di Raisport e ha proseguito: “Sono super felice! Sono stati due anni difficili per me, anche formativi comunque. Ho avuto tanti cambiamenti – ha sottolineato – sono felice del mio allenatore a cui lascio il mio cuore. Ringrazio le Fiamme Gialle che sono la mia famiglia. Grazie anche alla Tuscany Camp, gruppo ...

