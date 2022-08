E ora Letta sente scottare la poltrona. I capicorrente pronti a farlo fuori se il Pd non sarà primo (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Nazareno fa trapelare che la soglia di "salvezza" è posta al 22,7% preso alle europee, un obiettivo ritenuto abbordabile In realtà se il segretario sarà superato dalla Meloni si aprirà la resa dei conti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Nazareno fa trapelare che la soglia di "salvezza" è posta al 22,7% preso alle europee, un obiettivo ritenuto abbordabile In realtà se il segretariosuperato dalla Meloni si aprirà la resa dei conti

ale_dibattista : Riforma Fornero, pareggio di bilancio in Costituzione, guerra in Libia, armi in Ucraina, aumento spese militari. Le… - NicolaMorra63 : Ah, dimenticavo: Letta ha ora promesso che, qualora vinca, pagherà i prof come vengono pagati nel resto d'Europa....che mattacchione! - LegaSalvini : LA LEGA ORA CORRE E IL CENTRODESTRA HA MESSO IL TURBO: ADDIO LETTA ???? #25settembrevotoLega - MonicaBergamas9 : RT @Carla37611766: BONACCINI SE PER CASO SEI IN CORSA PER PRENDERE IL POSTO DI LETTA...QUESTA E' LA TUA LOTTA ALL'EVASIONE E ALLA TUTELA… - rossomille : RT @Carla37611766: BONACCINI SE PER CASO SEI IN CORSA PER PRENDERE IL POSTO DI LETTA...QUESTA E' LA TUA LOTTA ALL'EVASIONE E ALLA TUTELA… -