Cinque anni di Var, i segreti della video - rivoluzione. Collina: 'Ora il calcio è più giusto' (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono esattamente (e ufficialmente) Cinque anni oggi, in Serie A. Praticamente sei anni se si considera - e in ambito arbitrale lo definiscono come il 'Big Bang' di tutto, pur se sperimentale - Italia -... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono esattamente (e ufficialmente)oggi, in Serie A. Praticamente seise si considera - e in ambito arbitrale lo definiscono come il 'Big Bang' di tutto, pur se sperimentale - Italia -...

pdnetwork : Dallo stipendio dei nostri insegnanti passa anche il riconoscimento del loro ruolo e della loro dignità. Vogliamo… - amnestyitalia : Ahmad Manasra, palestinese, arrestato a 13 anni nel 2015, è stato condannato a nove anni e cinque mesi di carcere p… - matteosalvinimi : Chi glielo dice al distratto Letta che con la #FlatTax voluta dalla Lega (che rafforzeremo ed estenderemo), già ogg… - cactus_er : Quando tu non stanni le blackpink ma hai una sorella di cinque anni che ha un evidente cotta per loro e quindi la t… - MzHyde48 : Comunque oggi c'è il primo live stage in cinque anni delle SNSD e io sto già in paradiso ?? -