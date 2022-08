Cincinnati, Sinner fuori agli ottavi eliminato da Auger Aliassime (Di venerdì 19 agosto 2022) Jannik Sinner si ferma agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. E' stato sconfitto dal canadese Felix - Auger Aliassime, numero 9 del ranking mondiale. Sinner ha dominato il primo set, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 19 agosto 2022) Janniksi fermadi finale del Masters 1000 di. E' stato sconfitto dal canadese Felix -, numero 9 del ranking mondiale.ha dominato il primo set, ...

Eurosport_IT : Jannik soffre, rimonta Kokkinakis e supera il 1° turno a Cincinnati ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner - alessio_morra : Peccato per Jannik #Sinner, manca due matchpoint e perde con Auger - Aliassime negli ottavi di #Cincinnati, secondo… - News24_it : Sinner, che peccato! Due match point non bastano: fuori con Auger-Aliassime - La Gazzetta dello Sport - federtennis : Termina agli ottavi il percorso di Jannik #Sinner a Cincinnati: il canadese Auger-Aliassime vince in rimonta per 2-… - Andrea986G : @significato che forte Sinner , grande risultato a Cincinnati ???? a cojoneeeeee -