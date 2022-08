Carige approva i conti | il primo semestre si chiude con un negativo di 221 milioni

Telenord : Banca Carige, il cda approva i conti: nell'ultimo trimestre perdite per 212 milioni - Osserv_Impresa : Carige, CdA approva semestrale. Perdita di 221 milioni con elementi non ricorrenti - rep_genova : Carige approva i conti: perdita a 212 milioni [aggiornamento delle 12:38] -

I risultati raggiunti nel primo semestre hanno confermato il trend di crescita di nonostante un contesto geopolitico e di mercato fra i più complessi e difficili degli ultimi anni - ha ... Carige approva i conti: perdita a 212 milioni Il direttore generale Bigarelli: "La resilienza dimostrata ancora una volta dalle persone di Carige ci ha permesso di consolidare il forte posizionamento della banca" ...Al netto delle componenti 'one-off', che incidono per complessivi 205 milioni, il risultato del secondo trimestre è negativo per 7,4 milioni, in miglioramento rispetto al risultato del primo trimestre ...