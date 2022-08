Calcio | Napoli | De Laurentiis ufficializza Ndombele

mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - gianluigibuffon : Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito do… - CorSport : ?? '#Ndombele è in Italia per trattare col #Napoli' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lavezzi ha consigliato a Navas di trasferirsi al Napoli: Lavezzi ha con… - apetrazzuolo : IL PARERE - Dossena: 'Il Napoli ha perso un colosso in difesa, ma nel complesso è migliorato' -

CalcioNapoli24

"Benvenuto Tanguy": così Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato oggi la firma di Tanguy Ndombele, nuovo centrocampista del, arrivato da Tottenham. Il francese, 25 anni, arriva in azzurro in prestito per un milione con un possibile riscatto definitivo a giugno prossimo per 30 milioni. . 19 agosto 2022Naturalmente questi numeri sono al netto del dato dei disinteressati di, che sono poco più del 30% Sondaggi elettorali TP, il M5S ai massimi tra i tifosi delE cosa votano dunque questi ... Ecco come cambia la formazione del Napoli con Raspadori e Ndombele | GRAFICO SKY A parlare di Torino e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Beppe Dossena: “ Quella di Bergamo è una storia logica, una società che ora deve ripensarsi. Il Milan è favorito, ...Domani pomeriggio il tecnico del Napoli Luciano Spalletti interverrà in conferenza stampa, all’interno della sala stampa del Training Center Konami di Castel Volturno, alle ore 15,00. Il mister analiz ...