Belen Rodriguez allo specchio | «Ingrassata di 4 chili… pure di felicità»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 19 agosto 2022) A guardarla non si direbbe, masi autodenuncia: «Sono4 chili». In una story Istagram, la showgirl più nota della tv si mostra in costume davantie scrive di aver preso dei chili, ma specifica: «di». E, alla vista del suo profilo, i gossip sono impazzati: sarà una seconda gravidanza con Stefano De Martino? Di certo, l’amore ritrovato col suo ex marito, sta regalando atanta serenità, soprattutto durante le vacanze estive che sta trascorrendo anche ol figlio, Santiago. Ma le aspettative dei fan, stavolta, saranno deluse. Perchè, a quanto pare, l’argentina ha preso qualche chilo solo ed esclusivamente per il relax, anche alimentare, che si sta concedendo. Come capita spesso in estate, gli ...